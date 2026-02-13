Четыре инвестпроекта завершат в Адыгее в этом году

До конца года в Адыгее намерены завершить четыре инвестиционных проекта на 20 млрд рублей, что позволит трудоустроить около тысячи человек.

Четыре проекта с общими инвестициями 20 млрд рублей будут завершены в Адыгеи в этом году, рассказали в министерстве экономического развития и торговли республики.

В ведомстве уточнили что инвестплан на 2025-2023 годы включает 20 проектов с инвестициями свыше 101 млрд рублей, часть проектов будут завершены уже в 2026 году.

"В 2026 году планируется завершить четыре инвестиционных проекта общей стоимостью порядка 20 млрд рублей. В основном это проекты, связанные со строительством логистических центров в Тахтамукайском и Теучежском районах, а также проект по строительству маслоэкстракционного завода производительностью 600 тонн/сутки по семенам подсолнечника"

– министерство

В результате в Адыгее будет создано свыше 900 рабочих мест, добавили в ведомстве, передает ТАСС.