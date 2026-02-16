США могут применить военную силу, если с Ираном не удастся договориться

Вэнс сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант применения военной силы в отношении Ирана, если переговоры не дадут результатов.

Если дипломатия не принесет ожидаемых результатов в переговорах с Ираном, может быть задействована военная сила, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

После встречи с иранской стороной в Женеве он рассказал, что по ряду принципиальных вопросов Тегеран пока не готов работать.

"Я думаю, что у президента (США Дональда Трампа) есть много вариантов. У нас есть очень мощные вооруженные силы. Президент продемонстрировал готовность их использовать"

– Вэнс

Американский вице-президент отметил, что также у Трампа имеется отличная дипломатическая команда, которая также может использоваться для решения ситуации.

"Но, конечно, президент оставляет за собой право сказать, когда, по его мнению, дипломатия достигла своего естественного конца. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если это произойдет, то решение будет за президентом"

– Вэнс