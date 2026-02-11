В Израиле сообщили об уничтожении схрона с оружием ХАМАС

Израильские военные в секторе Газа выявили и уничтожили склад оружия радикалов ХАМАС, сообщает ЦАХАЛ.

Схрон с оружием был уничтожен на юге сектора Газа военными Израиля, следует из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ.

Военные обнаружили оружие в процессе демонтажа подземных туннелей и инфраструктуры движения ХАМАС на юге сектора Газа. В армии Израиля уточнили, что было найдено стрелковое оружие, ручной противотанковый гранатомет и взрывчатка.

"Войска Армии обороны Израиля продолжат ликвидировать террористов, скрывающихся в туннелях, по-прежнему будут развернуты (на территории сектора Газа) в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат принимать меры для устранения любой непосредственной угрозы войскам Армии обороны Израиля или израильским мирным гражданам"

– ЦАХАЛ

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что разоружение ХАМАС должно быть полным, радикалы должны сдать все имеющееся оружие, включая автоматы.