Дагестан будет выпускать собственное оливковое масло

В Дербентском районе Дагестана будет заложен оливковый сад, рядом с которым вырастет первое в России промышленное предприятие по производству экологически чистого оливкового масла.

В скором времени в Дербентском районе Дагестана на площади более 100 га будет заложен первый в России оливковый сад, рядом с которым откроют предприятие по промышленному производству оливкового масла без консервантов, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Дагестанское ООО "ПОШ" заложит оливковый сад на площади 100−160 га. В компании проверили саженцы семи разных сортов, и все они уже плодоносят на юге республики. Деревья дают урожай, который реализуется через розницу и на сельскохозяйственных выставках"

- Минсельхоз Дагестана

В проект будет инвестировано около 300 млн рублей, однако одним оливковым маслом прямого отжима производство не ограничится – также здесь будут выпускать консервированные маслины и оливки, передает портал "Это Кавказ".

У компании уже есть немалый опыт в производстве плодоовощных консервов: в ее ассортименте вяленые томаты, сливы, перец, клубника, брускетта и квашеная капуста, ее предприятие в Магарамкентском районе республики выпускает в год 80 тыс условных банок этой продукции.