Еще один кубанский чиновник взят под стражу

Колючая проволока на стене
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исполняющий обязанности министра ГО и ЧС Кубани Сергей Шариков задержан сотрудниками регионального ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий.

Правоохранительные органы Краснодарского края задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Шарикова. Чиновник подозревается в превышении служебных полномочий, сообщает краснодарское профильное ведомство.

Как проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, именно сотрудники данной силовой структуры осуществили задержание Шарикова.

Это не первый случай подобных арестов высокопоставленных государственных деятелей Кубани: задержание Сергея Шарикова произошло на фоне крупных коррупционных скандалов в регионе. Так, среди фигурантов антикоррупционного иска Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского недавно появилось имя Алексея Переверзева, нынешнего министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

