Вестник Кавказа

Из Махачкалы могут запустить прямые рейсы в Китай и Грузию

Из Махачкалы могут запустить прямые рейсы в Китай и Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Махачкалы планирует открыть рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси. Вопрос прорабатывается, уточнили в министерстве транспорта Дагестана.

Власти Дагестана прорабатывают вопрос о запуске рейсов из Махачкалы в Китай и Грузию, уточнили в региональном Минтрансе.

"Аэропорт Махачкалы ведет проработку возможности запуска новых рейсов в Китай и Грузию. Среди планируемых направлений — рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси"

— министерство транспорта Дагестана

Как отметили в ведомстве, важным подспорьем для расширения географии полетов станет новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,2 км и 45 м шириной. Ее возводят в рамках второго этапа реконструкции аэропорта по национальному проекту "Эффективная транспортная система".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
510 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.