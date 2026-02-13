Из Махачкалы могут запустить прямые рейсы в Китай и Грузию

Аэропорт Махачкалы планирует открыть рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси. Вопрос прорабатывается, уточнили в министерстве транспорта Дагестана.
Власти Дагестана прорабатывают вопрос о запуске рейсов из Махачкалы в Китай и Грузию, уточнили в региональном Минтрансе.
"Аэропорт Махачкалы ведет проработку возможности запуска новых рейсов в Китай и Грузию. Среди планируемых направлений — рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси"
— министерство транспорта Дагестана
Как отметили в ведомстве, важным подспорьем для расширения географии полетов станет новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,2 км и 45 м шириной. Ее возводят в рамках второго этапа реконструкции аэропорта по национальному проекту "Эффективная транспортная система".