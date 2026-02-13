Вестник Кавказа

Атлет из Азербайджана взял серебро на соревнованиях в Казахстане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исмаил Алиев успешно выступил на соревнованиях в Казахстане: азербайджанский спортсмен занял второе место в толкании ядра с результатом 16,58 м.

Спортсмен из Азербайджана Исмаил Алиев успешно выступил на международном турнире в Казахстане. Соревнования проходили в городе Усть-Каменогорск. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. 

Исмаил Алиев стал обладателем серебряной награды на XI Международном турнире по легкой атлетике, посвященном памяти Ольги Рыпаковой.

Серебро азербайджанскому атлету принесло толкание ядра: спортсмен толкнул снаряд на 16,58 м.

