Порт Махачкалы летом получит оборудование для зернового терминала

В Махачкалинский порт уже в июне поставят оборудование, предназначенное для строящегося зернового терминала – он будет самым мощным на Каспии.

Высокотехнологичное оборудование будет поставлено для строящегося зернового терминала в Махачкалинский морской торговый порт в июне, пишут СМИ.

Новый зерновой терминал будет самым мощным на Каспийском море. После ввода в эксплуатацию на нем сможет единовременно храниться 100 тыс т зерна. Годовой показатель перевалки будет достигать 1,5 млн т.

Предполагаемые сроки окончания строительства – конец 2028 года, передает портал "ПортНьюс".

Напомним, что порт Махачкалы – единственный незамерзающий порт России. Кроме того, это наиболее глубоководный порт на Каспии. В данный момент у порта 12 причалов, 3 сухогрузных терминала и четыре судна, относящихся к вспомогательному флоту, которые используются для перевалки и перевозки грузов.