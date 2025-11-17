Вестник Кавказа

Порт Махачкалы на треть увеличит перевалку зерна

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В махачкалинском порту в 2026 году будет на 30% увеличена перевалка зерна. В прошлом году рост составил 17%.

Перевалка зерна возрастет в этом году в Махачкалинском морском порту. В портовой пресс-службе уточнили, что рост будет связан с запуском первой очереди нового зернового терминала, которая состоится в 2026 году.

"В 2025 перевалено около 300 тыс тонн зерна (рост на 17% по сравнению с 2024 годом). <…> В 2026 с запуском первой очереди нового зернового терминала мощность должна вырасти еще на 30%"

– пресс-служба

Строящийся зерновой терминал в Махачкале станет крупнейшим на Каспийском море, его полный запуск намечен на конец 2028 года, пишет ТАСС.

