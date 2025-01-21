Вестник Кавказа

Самый большой на Каспии зерновой терминал построят в Махачкале

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новый терминал для перевалки зерна, который станет самым большим в Каспийском море, построят до конца 2028 года в Дагестане.

Строительство нового зернового терминала, который будет самым большим на Каспии, состоится до конца 2028 года в Дагестане, о подробностях проекта рассказали в пресс-службе Махачкалинского морского порта.

"До конца 2028 года планируется создание необходимой инфраструктуры, включая строительство нового зернового терминала – крупнейшего на Каспии"

– пресс-служба

В терминале сможет храниться единовременно 100 тыс т зерна. Он будет рассчитан на годовую перевалку 1,5 млн т.

Представитель морпорта также уточнил, что на собственные средства будет модернизирован контейнерный терминал.

В пресс-службе добавили, что в данный момент на средства из федерального и республиканского бюджетов прокладывается четырехполосная дорога, которая свяжет порт с федеральными трассами Астрахань – Махачкала и Ростов – Баку.

