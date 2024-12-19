Вестник Кавказа

На Дону возобновили строительство зернового терминала в морпорту Азов

На Дону возобновили строительство зернового терминала в морпорту Азов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ростовской области изыскали возможности возобновить строительство зернового терминала в морском порту Азов – его пропускная способность составит от 1,5 до 2 миллионов тонн.

В морском порту Азов возобновилось возведение терминала для экспортной отгрузки зерна и сыпучих грузов, которое ведет ООО "Азовский морской терминал" (АМТ), сообщила заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

"В настоящее время завершается первый этап проекта - построен один причал, ведутся мероприятия по получению разрешения на ввод в эксплуатацию"

- Алена Беликова

Многопрофильный перевалочный комплекс будет возводиться в три этапа – после завершения строительства он сможет принимать и отгружать от 1,5 до 2 млн т грузов в год, глубина его причалов будет увеличена до 4,5 м, передает "Интерфакс".

В начале 2023 года из-за сложной финансово-экономической ситуации строительство терминала было приостановлено, то же случилось и с возведением универсального перегрузочного комплекса в порту Таганрога, строительство которого так и не восстановили, уточнила Беликова.

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