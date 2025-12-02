Вестник Кавказа

Рейс Москва-Дубай экстренно сел в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в азербайджанской столице совершил вынужденную посадку самолет компании FlyDubai. Рейс следовал из Москвы в Дубай.

Авиарейс Москва-Дубай перевозчика FlyDubai сегодня запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

По данным пресс-службы аэропорта, посадка прошла благополучно и была связана с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров воздушного судна.

Самолет сел в Бак в 05:30 по местному времени, пассажиру оперативно оказали первую медицинскую помощь, он остается под наблюдение медиков.

В пресс-службе аэропорта отметили, что безопасности полетов и благополучию пассажиров уделяется приоритетное внимание.

