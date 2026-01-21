Пропускная способность пункта Озинки на границе с Казахстаном вырастет почти в 13 раз

Пункт пропуска Озинки на границе России и Казахстана после идущей сейчас реконструкции сможет пропускать почти в 13 раз больше человек.

Пограничный пункт пропуска Озинки на российско-казахстанской границе в результате реконструкции нарастит пропускную способность почти в 13 раз, сообщает Росгранстрой.

В ведомстве пояснили, что работы по обновлению пункта ведутся сейчас в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". В них участвуют 169 человек.

"Проводятся работы по устройству теплого контура первого этажа служебно-производственного здания, нанесению огнезащиты конструкций в боксе досмотра транспортных средств, устройству тепловых сетей и сборке металлоконструкций навесов над контрольными полосами движения автотранспорта"

– Росгранстрой

Обновляется и питомник для служебных собак – его стены утепляют защищающей от ветра мембраной. Кроме того, на данный момент обустроены основания и фундаменты ряда зданий: бокса для досмотра автомобилей, служебно-производственного здания, завершены и другие работы.

После окончания работ, которое запланировано на 2027 год, пропускная способность пункта превысит 1,3 тыс машин и 10 тыс человек в сутки. Это больше нынешних показателей в 5,5 и 12,7 раз соответственно, добавили в Росгранстрое.