Россия лидирует по поставкам товаров в Казахстан

Российская Федерация опередила другие страны ЕАЭС, заняв почти 89% в совокупной торговле с Казахстаном – в этом она значительно опередила Киргизию, Беларусь и Армению.

Россия с большим отрывом лидирует в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, поставляя в страну целый ряд наименований востребованной продукции, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики за период с января по ноябрь 2025 года.

Доля продукции, произведенной в Российской Федерации, занимает 88,7% от общих поставок в Казахстан из стран Евразийского экономического союза, на втором месте с 7,2% следует Киргизия, на третьем - Беларусь с 3,8%, замыкает рейтинг Армения, доля ее товаров в Казахстане составляет 0,2%, передает Sputnik Казахстан.

Россия также - основной импортер казахстанской продукции, ее доля составляет 29,6%, а общий товарооборот между странами достиг $24,2 млрд.

Что касается наименований, то, помимо продуктов питания, Казахстан получает из России топливо, автомобили, химическую продукцию а также металлы. В свою очередь в России востребована сельскохозяйственная продукция из Казахстана, казахстанский металл, каучук и продукция химпрома, в частности каучук, а также машины и оборудование.

Экспорт России в Казахстан прибавил 1,8% и вырос до $17,1 млрд. А вот импорт из Казахстана снизился на 17,2%, до $7,1 млрд.