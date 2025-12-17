Экспорт сыра и творога из России в Казахстан вырос на 13%

В 2025 году РФ увеличила зарубежные поставки сыра и творога. Основным импортером стал Казахстан.

В 2025 году РФ увеличила зарубежные поставки сыра и творога. Основным импортером стал Казахстан.

Россия за январь-октябрь текущего года на 13% нарастила экспорт сыров и творога, информирует федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за период январь - октябрь 2025 года Россия экспортировала около 27 тыс тонн сыров и творога на сумму более $139 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 13% в стоимостном выражении"

– Агроэкспорт

Более половины поставок российских сыров и творога пришлись на Казахстан – $69 млн. В пятерку основных покупателей вошли также Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан.

Всего экспорт сыра и творога производился Россией в 2025 году более чем в 65 государств. Согласно данным "Агроэкспорта", отечественные сыры и творог вошли в число главных "продуктовых драйверов" уходящего года.

Отметим, что по итогам 10 месяцев рост экспорта замедлился – за первое полугодие рост составлял 20%. Глава "Агроэкспорта" Илья Ильюшин объяснял спрос на российские сыры в странах постсоветского пространства схожими вкусовыми пристрастиями, налаженной логистикой и доверием к российских брендам.