В Казахстане впервые попробуют российский суперфуд

Россия впервые отправила в Казахстан первую партию выращенного на Кубани суперфуда киноа – хлебной псевдозерновой культуры премиального качества, являющейся источником строительного материала для мышц организма.

Россия начала поставлять в Казахстан суперпродукт киноа - уникальную хлебную псевдозерновую культуру из семейства амарантовых, одомашненную в высокогорьях Анд, на территории современных Перу и Боливии и адаптированную к российским условиям, сообщили в российском федеральном центре развития экспорта продукции АПК.

"В эпоху растущей популярности суперфудов открываются бескрайние горизонты для развития производства киноа в России. Мы видим… перспективу выхода на международную арену, представляя миру российский продукт премиального качества"

- пресс-служба "Киноа Центр"

Как пояснили специалисты, главная и неоспоримая уникальность российских сортов продукта в том, что это сейчас самая северная в мире их селекция, допущенная к использованию – она успешно заменяет аналогичную продукцию из США, Канады и стран ЕС, передает Sputnik Казахстан.

В мае 2025 года Центр поддержки экспорта Краснодарского края участвовал в бизнес-миссии в Алматы, где представил разнообразную продукцию кубанских аграриев, в том числе и киноа.

Интерес к этой культуре неуклонно растет во всем мире, в том числе в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. Объемы экспорта киноа из России в 2024 году составили около 1,7 т, а за 9 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 т суперфуда. Его уже распробовали в Беларуси, а теперь дегустируют и в Казахстане.

Напомним, киноа – особо ценный продукт для тех, кто придерживается диетического питания, в нем в большом количестве имеются клетчатка, калий, магний, цинк и аминокислоты, что делает его отличным источником строительного материала для мышц и других тканей. А еще он не содержит глютена, а значит это идеальный продукт в рационе вегетарианцев.