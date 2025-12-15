Постпред Ирана при ООН выдвинул условия для поддержки будущего главы организации: кандидат должен осудить атаки на иранские ядерные объекты.

На фоне подготовки к выборам генерального секретаря ООН, постоянный представитель Исламской Республики Иран при международной организации Амир Саид Иравани выступил за прозрачность процедуры.

В своем выступлении постпред Ирана отметил необходимость беспристрастности будущего генсека, а также неподверженность влиянию какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации, сославшись на Статью-100 Устава ООН. Без этого, подчеркнул Иравани, доверие к кандидату будет подорвано.

Данное заявление непосредственно связало защиту Устава как отражения идейного содержания ООН и санкционную политику организации в отношении ядерной программы Тегерана. Иравани заявил, что отсутствие осуждения "незаконных нападений на мирные ядерные объекты" Ирана противоречит обязательствам, наложенным Уставом. То есть, иранский постпред потребовал конкретных действий от будущего генсека по защите интересов Исламской Республики в связи с атаками Израиля и США по иранской ядерной инфраструктуре.

Иравани также выразил готовность Ирана к "содержательному диалогу" и сотрудничеству для достижения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.