Ключевая ставка может снизиться до 16% 19 декабря

На последнем в этом году заседании Центробанк может понизить ключевую ставку до 16%, считают российские аналитики. На данный момент ставка составляет 16,5%.

ЦБ РФ на заседании совета директоров 19 декабря может пойти на небольшое снижение уровня ключевой ставки, следует из оценок аналитиков, опрошенных ТАСС.

Ожидается, что в конце этой недели ключевая ставка может опуститься на 0,5 п.п., до 16%. По словам аналитиков, на решение повлияет текущая ситуация в экономике: по итогам ноября инфляция в России снижается ниже прогнозов ЦБ, курс рубля остается крепким, инфляционные ожидания – повышенными.

В начале декабря о замедлении инфляции в стране сообщал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Ранее прогнозом по ключевой ставке на конец 2025 - начало 2026 года поделился первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, вероятнее всего в новый год Россия войдет с текущим уровнем ставки, а ее возможное снижение до 16% станет "новогодним сюрпризом" регулятора.