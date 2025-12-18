Ученые АГУ и МГУ изучили отношение жителей Абхазии к труду

Осенний опрос 600 жителей Абхазии, проведенный учеными АГУ и МГУ, выявил их отношение к труду и оценку ситуации в стране. Большинство довольны положением дел, но видят в работе в первую очередь способ обеспечить базовые потребности.

Социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа" было проведено совместно специалистами Абхазского государственного университета (АГУ) и Московского государственного университета (МГУ). В сентябре-октябре опросы прошли во всех районах республики, собрав данные от 600 респондентов.

Оценивая текущее положение дел в Абхазии, респонденты разделились следующим образом: почти треть (29,2%) полностью довольны, а 40,3% — скорее довольны. Доля недовольных составила 14%, ещё 12,3% затруднились ответить. Чисто негативную оценку дали лишь 4,2% опрошенных.

Опрос показал, что главная функция работы для жителей Абхазии — обеспечение базовых потребностей. Более половины респондентов рассматривают труд как необходимость для содержания семьи (27%) или себя (26%). В то же время лишь каждый седьмой (около 14%) воспринимает работу как путь к самореализации.

Для жителей Абхазии важны хорошие отношения на работе и достойный заработок. Однако в выборе между стабильностью и высоким доходом большинство (36,7%) предпочитают уверенность в завтрашнем дне. Лишь 27,5% готовы рисковать ради больших денег, а каждый пятый (20,3%) рассматривает возможность открыть свое дело.

