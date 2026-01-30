Франция призвала Иран пойти на уступки США

МИД Франции призвал Иран пойти на значительные уступки и изменить свою позицию в свете грядущих переговоров с США.

Париж призвал Тегеран пойти на уступки США, чтобы не допустить военного конфликта между странами.

По словам главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, Соединенные Штаты подготовили армию для военной операции, но при этом оставили возможность для дипломатии.

"Параллельно они предложили режиму переговоры – которому стоит этим воспользоваться, пойти на значительные уступки и радикальное изменение позиции"

– Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции отметил, что Тегеран должен изменить политику, перестав быть угрозой для соседних стран. Народ Ирана, по словам Барро, "должен вернуть себе свободу". Барро также призвал власти ИРИ отказаться от репрессивной политики и освободить задержанных французских граждан.