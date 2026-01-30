Вестник Кавказа

Франция призвала Иран пойти на уступки США

Франция призвала Иран пойти на уступки США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Франции призвал Иран пойти на значительные уступки и изменить свою позицию в свете грядущих переговоров с США.

Париж призвал Тегеран пойти на уступки США, чтобы не допустить военного конфликта между странами. 

По словам главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, Соединенные Штаты подготовили армию для военной операции, но при этом оставили возможность для дипломатии. 

"Параллельно они предложили режиму переговоры – которому стоит этим воспользоваться, пойти на значительные уступки и радикальное изменение позиции"

– Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции отметил, что Тегеран должен изменить политику, перестав быть угрозой для соседних стран. Народ Ирана, по словам Барро, "должен вернуть себе свободу". Барро также призвал власти ИРИ отказаться от репрессивной политики и освободить задержанных французских граждан.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.