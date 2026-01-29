В Казахстане акиматы смогут штрафовать за мусор

За мусор, порчу деревьев и повреждение городского имущества скоро смогут штрафовать местные акиматы. Новые полномочия вступят в силу весной 2026 года.
Акиматы Казахстана с марта 2026 года получат новые полномочия — самостоятельно штрафовать за нарушения правил благоустройства. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Исполнительная власть городов и областей Казахстана получает право штрафовать за:
- выброс мусора в неположенных местах;
- порчу деревьев, газонов и клумб;
- повреждение скамеек, остановок, детских площадок и иного городского имущества.
Эти нормы вступят в силу в рамках новых правил.
Власти рассчитывают, что новые правила позволят быстрее реагировать на нарушения и усилят контроль за поддержанием порядка в общественных пространствах.
В прошлом году к административной ответственности за мусор и нарушение правил благоустройства были привлечены более 590 тысяч человек. Наложенные штрафы превысили в общей сложности 5 миллиардов тенге.