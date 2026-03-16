Пакистан может активизировать импорт нефти из России

Закупки российской нефти Пакистаном могут активизироваться на фоне ослабления американских санкций, сообщил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
"Насколько мне известно, контактов (по поводу закупок нефти) на данный момент пока не было. Но я не могу исключать, что они будут в ближайшем будущем. Мы открыты и готовы, и Пакистан, конечно, может извлечь выгоду из сложившейся ситуации"
– Альберт Хорев
Посол отметил, что энергетика – одна из основ двустороннего сотрудничества России и Пакистана.
Около 100 млн баррелей российской нефти попали под снятие санкций США, речь идет о нефти, ранее загруженной на танкеры, приобрести ее страны могут до 11 апреля.