Российскую нефть готова покупать Индонезия

Приступить к закупкам российской нефти на фоне ослабления американских санкций готова Индонезия, об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.

"Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями"

– Лахадалия

Министр добавил, что Индонезия не планирует работать только с одним поставщиком нефти и рассматривает различные возможности на фоне текущей нестабильной ситуации в ближневосточном регионе, пишет РИА Новости.

Ранее США сняли ограничения на российскую танкерную нефть до 11 апреля в связи с почти прекратившимися поставками нефти на мировой рынок с Ближнего Востока.

Что отменили США?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о смысле приостановкой американских санкций против покупки нефти у российских компаний.

"Прежде всего нужно сказать, что США в целом не запрещали покупку российской нефти, запрет был только на бизнес-контакты с нефтяными компаниями из РФ. В отличие от Венесуэлы и Ирана, чью нефть США запрещали покупать в принципе, в отношении России такие санкции не принимались. Есть санкции против "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпромнефти", в связи с чем все желающие до сих пор спокойно покупали российскую нефть через посредников, чьи цепочки давно и надежно выстроены", - прежде всего сказал он.

"Такая схема приводила к тому, что снижалась прибыль российских компаний, поскольку им приходилось платить посредникам. Однако какого-то существенного снижения объемов экспорта после введения санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не происходило. Были определенные колебания, пока рынок перестраивался, но не более того. Поэтому объявленное американцами решение о разрешении покупки российской нефти направлено прежде всего на то, чтобы создать некую иллюзию, что были некие санкции в отношении российской нефти в целом, и это якобы привело к тому, что на танкерах скопилось очень много нефти российского происхождения, которую все боятся покупать – а США своим разрешением создают дополнительный источник нефти для рынка", - обратил внимание Игорь Юшков.

"США рассчитывали таким образом успокоить биржи и добиться понижения нефтяных цен. При этом рынок дал ровно противоположную реакцию – цены выросли, поскольку трейдеры решили, что если США снимают энергетические санкции с России, значит, действительно дефицит зашел очень далеко и будет только усугубляться", - подчеркнул экономист.

Что изменилось для России?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что для России приостановка американских ограничений поможет временно сэкономить на посредниках. "Решение США можно трактовать как снятие санкций и с тех танкеров, на которых хранится российская нефть. Они, конечно, не простаивали, а работали все это время, возили нефть в другие страны, но если с них в самом деле сняты ограничения, это сократит стоимость перевозки российской нефти. России это позволит больше зарабатывать на нефтяном экспорте", - сообщил он.

"Кроме того, важен сам факт какой бы то ни было приостановки санкций – он создает прецедент для последующего ослабления санкционного давления на Россию. Он формирует новую модель: если вы хотите дополнительные объемы нефти, вы можете пойти на приостановку санкций против России. То же самое распространяется на любую отрасль, в которой есть антироссийские санкции. И другим игрокам будет проще принимать такие решения с учетом, что так уже сделали США. Это хороший пример для тех же самых европейцев. Причем надо сказать, что США приостановка антироссийских санкций никакой пользы не принесет, они не импортируют нашу нефть в значительных объемах – в то же время европейцы для ослабления газового кризиса могли бы запустить уцелевшую нитку "Северного потока-2" или запустить газопровод "Ямал-Европа" при возвращении "Газпрому" его доли в польском участке", - пояснил Игорь Юшков.

"Такой шаг принесет пользу всем. Россия, запустив подачу газа в страны Европы, получит дополнительные новые объемы экспорта, увеличит ради этого добычу газа. Европейский рынок насытится, цены снизятся. Так что европейцы могли бы взять пример с США. С другой стороны, для России гораздо важнее снятие других ограничений против наших нефтяных компаний, в частности, вывод из банковского черного списка (SDN List) "Роснефти" и "Лукойла" – тогда они могли б вовсе отказаться от цепочек посредников при экспорте нефти", - заключил экономист.