Открытое горение под Феодосией потушено

Почти сутки понадобились крымским спасателям, чтобы ликвидировать открытое горение ландшафтного пожара, вспыхнувшего накануне в болотистой местности под Феодосией – его тушили 126 человек и 25 единиц техники.

Сегодня утром крымские спасатели при поддержке представителей других структур смогли справиться с открытым горением камыша под Феодосией, сообщает МЧС России по региону.

"В 07:00 мск ликвидация открытого горения ландшафтного пожара в ГО Феодосия. Всего для ликвидации возгорания привлечено 126 человек и 25 единиц техники, от МЧС России - 34 человека и 8 единиц техники"

Сообщение о возгорании сухой растительности вдоль Керченского шоссе поступило накануне на центральный пункт пожарной связи Феодосии в 13:21 мск. К месту вызова были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. Тушение продолжается, оно осложнено болотистой местностью и порывистым ветром, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне небольшой ландшафтный пожар, охвативший заросли камыша в районе болот под крымской Феодосией, за считанные часы распространился с двух до 25 гектаров. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось более чем в два раза, с 50 до 119 человек, нарастить группировку участвующих в тушении, а также кроме спасателей привлечь к тушению огня сотрудников Минобороны, лесоохотничьего хозяйства, коммунальных служб, администрации Феодосии и волонтеров.