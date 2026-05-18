ВМС США нашли десять мин в Ормузском проливе – СМИ

Военно-морские силы Соединенных Штатов обнаружили в Ормузском проливе по меньшей мере десять мин. Об этом поведали американские чиновники.

"Недавняя оценка американской разведки показала, что Вооруженные силы США обнаружили по меньшей мере десять мин в Ормузском проливе"

– CBS News

При этом на данный момент не уточняется, о каких именно типах мин идет речь.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США ликвидировали 90% возможностей Ирана по постановке мин в Ормузском проливе. При этом отмечается, что Исламская Республика все еще обладает потенциалом для минирования пролива.

Напомним в МИД Ирана признают наличие мин в Ормузском проливе. При этом в министерстве обращают внимание на то, что именно по этой причине с Ираном должны координироваться суда, которые хотят пройти через Ормуз.