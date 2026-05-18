Грузия вышла на рекорд по экспорту своей продукции

Продукция грузинских предприятий востребована в мире – об этом свидетельствует рекордный рост экспорта, который в минувшем месяце вырос до 716,3 миллионов долларов.

За первые четыре месяца текущего 2026 года грузинские производители добились роста экспорта своей продукции на 74%, что свидетельствует о ее востребованности за рубежом, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.

"В январе-апреле зафиксирован рост местного экспорта на 73,5%, а его объем превысил $1 млрд 550 млн. Рост местного экспорта свидетельствует о развитии местного производства, поэтому продукция, созданная и произведенная в Грузии, конкурентоспособна на международных рынках"

- Вахтанг Цинцадзе

Положительную динамику демонстрирует и внешнеторговый оборот – за этот период он вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составил $8,1 млрд, при этом экспорт увеличился на 21,1%, до $2 439,9 млн, а в апреле он вырос на 16,1% до рекордного значения в $716,3 млн, отметил замминистра, передает Sputnik Грузия.

Сейчас основная задача властей страны – максимально содействовать развитию местного производства и приложить максимум усилий для повышения ее конкурентоспособности, – сказал Цинцадзе.

Любопытно и то, что в экспорте грузинских товаров лидируют страны Евросоюза, а Киргизия и Китай занимают второе и третье места. Что касается самой продукции, то в этот период значительно вырос экспорт нефти и нефтепродуктов, руд и концентратов драгоценных металлов, фундука и других орехов, минеральной и газированной воды, минеральной и пресной воды и знаменитых грузинских вин, добавил Вахтанг Цинцадзе.