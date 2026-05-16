Иран все еще способен минировать Ормузский пролив – Пентагон

В Пентагоне сообщили о ликвидации большей части потенциала Ирана по минированию Ормузского пролива. При этом уточняется, что возможности для этого у Исламской Республики все еще сохраняются.

Иран по-прежнему обладает потенциалом для минирования Ормузского пролива на фоне продолжающейся блокады Соединенными Штатами ключевой торговой артерии. Такое заявление сделал 19 мая Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Он подчеркнул, что в ходе американской операции был ликвидирован почти весь потенциал Исламской Республики по минированию Ормуза.

"Мы ликвидировали 90% возможностей Ирана по постановке мин в ходе операции "Эпическая ярость", но у них все еще остается 10% этого потенциала"

– Брэд Купер

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Запада готовятся развернуть беспилотные системы нового поколения для разминирования судоходных путей в Ормузском проливе.

Напомним в МИД Ирана признают наличие мин в Ормузском проливе. При этом в ведомстве отмечают, что именно та причина, по которой суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Исламской Республикой.