Казахстан и Россия могут первыми внедрить беспилотные грузоперевозки

Уже в текущем 2026 году между Россией и Казахстаном могут начать ходить многотонные беспилотные большегрузы – перевозки будут вестись в соответствии с меморандумом о сотрудничестве в области развития беспилотного транспорта.

В скором времени между Россией и Казахстаном могут начать курсировать беспилотные грузовики компаний Яндекс и inDrive, которые будут доставлять товары точно в срок при оптимальном прохождении таможенных процедур, сообщил глава Минтранса Казахстана Нурлан Сауранбаев.

"Подписано соглашение, по которому каждая из этих компаний вкладывает деньги в тестовом режиме, чтобы использовать беспилотные такси в городах. Мы сейчас несколько машин в тестовом режиме запустили, обкатываем"

- Нурлан Сауранбаев

Грузовые перевозки могут заработать уже в 2026 году, у министерства уже есть партнеры, а экономическая целесообразность и безопасность таких грузоперевозок очень высокая, доказано на опыте Европы и США, где активно используют беспилотное такси, - отметил Сауранбаев, передает Sputnik Казахстан.

Еще один важный фактор - фонд заработной платы водителей занимает достаточно большую долю расходов, к тому же водитель должен каждые восемь часов останавливаться и отдыхать, тогда как беспилотная машина будет ехать без остановки, поэтому такие перевозки на рынке дадут взрывной рост, - подчеркнул глава Минтранса Казахстана.