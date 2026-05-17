Казахстан и Россия могут первыми внедрить беспилотные грузоперевозки

В скором времени между Россией и Казахстаном могут начать курсировать беспилотные грузовики компаний Яндекс и inDrive, которые будут доставлять товары точно в срок при оптимальном прохождении таможенных процедур, сообщил глава Минтранса Казахстана Нурлан Сауранбаев.
"Подписано соглашение, по которому каждая из этих компаний вкладывает деньги в тестовом режиме, чтобы использовать беспилотные такси в городах. Мы сейчас несколько машин в тестовом режиме запустили, обкатываем"
- Нурлан Сауранбаев
Грузовые перевозки могут заработать уже в 2026 году, у министерства уже есть партнеры, а экономическая целесообразность и безопасность таких грузоперевозок очень высокая, доказано на опыте Европы и США, где активно используют беспилотное такси, - отметил Сауранбаев, передает Sputnik Казахстан.
Еще один важный фактор - фонд заработной платы водителей занимает достаточно большую долю расходов, к тому же водитель должен каждые восемь часов останавливаться и отдыхать, тогда как беспилотная машина будет ехать без остановки, поэтому такие перевозки на рынке дадут взрывной рост, - подчеркнул глава Минтранса Казахстана.