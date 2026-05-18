РФ стала крупнейшим экспортером кормов в Казахстан

Россия стала крупнейшим поставщиком кормов для собак и кошек в Казахстан. В первые три месяца года поставки выросли в два раза.

По данным таможни, стоимость экспорта составила $16 млн. За аналогичный период прошлого года центральноазиатская республика закупила российских кормов на $8,7 млн.

Российские поставки значительно превосходят объемы экспорта других стран. Так, идущая второй Германия поставила в Казахстан кормов на $1,4 млн. Чуть больше $1 млн составила стоимость поставок из Франции.