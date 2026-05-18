РФ стала крупнейшим экспортером кормов в Казахстан

Поставки кормов для собак и кошек из России стали крупнейшими в общей структуре импорта этого товара в Казахстан.

Россия стала крупнейшим поставщиком кормов для собак и кошек в Казахстан. В первые три месяца года поставки выросли в два раза. 

По данным таможни, стоимость экспорта составила $16 млн. За аналогичный период прошлого года центральноазиатская республика закупила российских кормов на $8,7 млн. 

Российские поставки значительно превосходят объемы экспорта других стран. Так, идущая второй Германия поставила в Казахстан кормов на $1,4 млн. Чуть больше $1 млн составила стоимость поставок из Франции.

