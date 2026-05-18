Поезда из Баку в Тбилиси будут ходить ежедневно – АЖД

АЖД: поезда Баку–Тбилиси–Баку будут ходить каждый день. Запланированы дополнительные остановки на территории Грузии и Азербайджана.

В АЖД рассказали о графике движения поездов, которые будут курсировать между Баку и Тбилиси. По информации железнодорожной компании, поезда будут курсировать между столицами Азербайджана и Грузии ежедневно.

"Баку–Тбилиси–Баку будут отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня, а также отправляться из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня"

– АЖД

Отметим, что поезда, которые свяжут две столицы, будут делать остановки в ряде населенных пунктов АР. В частности, поезда будут останавливаться в Евлахе и Гяндже. На территории Грузии запланирована остановка на станции Гардабани.