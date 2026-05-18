Казахстан упрощает грузоперевозки со странами региона

Власти Казахстана, продолжая цифровизацию транспортного сектора страны, ввели в действие электронную систему транспортных разрешений с Азербайджаном, Турцией и Киргизией, сообщили в Минтрансе РК.

С запуском новой системы значительно упростятся таможенные формальности, которые повлияют на снижение административных барьеров при международных перевозках и как следствие - на общее время автотранспорта в пути за счет замены традиционных бумажных разрешений цифровыми, сообщает Trend.

Разрешения теперь оформляются и используются через интегрированные информационные системы стран-участниц, также это можно сделать через официальный портал elicense.kz.

Казахстан последовательно расширяет цифровое взаимодействие в транспортной сфере, ранее аналогичный сервис заработал на границах страны с Китаем и Узбекистаном.

Напомним, ранее мы писали о том, что автомобильные дороги, соединяющие страны Евразийского экономического союза, привели к единому стандарту – их объединили общие требования к нагрузкам, что позволит получать выгоду при грузоперевозках до 15%. Новый документ гарантирует технологическое единство более 14 тыс км автомобильных дорог ЕАЭС, тогда как ранее из-за различий в весогабаритных требованиях перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки.