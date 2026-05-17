Абхазия готова принять первых туристов в начале июня

Официальное открытие курортного сезона в Абхазии пройдет в начале июня, после того, как завершится очистка территорий, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа.

Сейчас эту работу проводят по всей стране – к ней привлекаются сотрудники профильных министерств, администраций районов и представители туристической отрасли. Помимо этого, в республике продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов, отметил министр, передает РИА Новости.

"Официальное открытие курортного сезона планируется в начале июня после завершения комплекса подготовительных мероприятий"

- Астамур Логуа

При этом на первое место власти страны ставят именно готовность туристических объектов, а не цель ускорить открытие высокого туристического сезона, добавил министр.

Еще одно новшество, которое поможет путешественникам свободнее ориентироваться в стране – это первый чат-бот для помощи туристам, который тоже заработает нынешним летом, рассказал министр туризма республики.

Основная задача сервиса - предоставить туристу быстрый и удобный доступ к необходимой информации во время пребывания в республике, поэтому в него будет включена информация о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах, мероприятиях, а также о работе транспорта и экстренных служб, рассказал Логуа.

"По сути, это будет единый цифровой помощник туриста, который позволит сделать отдых в Абхазии более комфортным, современным и информативным"

- Астамур Логуа

Напомним, ранее мы писали о том, что купальный сезон в Абхазии в 2026 году официально начнется 5 июня. Пляжи должны быть приведены в соответствие с предписаниями ГИМС МЧС республики. Температура воды в Черном море в Абхазии в начале июня обычно составляет около 18-20 градусов, к концу месяца – около 23 градусов. Купальный сезон в республике длится обычно до середины октября.