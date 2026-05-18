Ормузский пролив открылся для двух китайских нефтяных танкеров - СМИ

Преодолеть блокаду Ормузского пролива удалось двум китайским нефтяным танкерам с грузом ближневосточной нефти – гражданские суда, перевозящие в общей сложности 4 миллиона баррелей нефти, достигнут портов назначения к началу июня.

Два китайских танкера с грузом ближневосточной нефти прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца ожидания, передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG.

На этот момент известно, что суда перевозят 3 млн баррелей иракской нефти сорта Basrah и 1 млн баррелей катарской al-Shaheen, порты назначения груза не сообщаются.

Оба танкера встанут под разгрузку к 4 и 5 июня, сообщает агентство.

Напомним, ранее мы писали: в Пентагоне сообщили о ликвидации большей части потенциала Ирана по минированию Ормузского пролива. При этом уточняется, что возможности для этого у Исламской Республики все еще сохраняются. В МИД Ирана признают наличие мин в Ормузском проливе. При этом в ведомстве отмечают, что именно та причина, по которой суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Исламской Республикой.