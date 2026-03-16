Трамп перенес визит в Китай

Дональд Трамп перенес визит в Китай. По словам Трампа, Вашингтон находится в контакте с Пекином.

Лидер США Дональд  Трамп заявил, что переносит свой визит в Китай и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит Трампа состоится через 5-6 недель. 

"Мы переносили встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы работаем с Китаем, их это устроило. Мы скажем, что с нетерпением ждём встречи. Я с нетерпением жду встречи с председателем Си, и, думаю, он тоже ждёт встречи со мной"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, Вашингтон и Пекин активно взаимодействуют друг с другом по различным вопросам. 

Ранее в Министерстве коммерции Китая о достижении предварительных договоренностей между Пекиным и Вашингтоном по торговому сотрудничеству.

