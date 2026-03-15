Трампу представили планы по завершению войны с Ираном

Американское военное командование разработало несколько вариантов завершения конфликта на Ближнем Востоке и предоставило их президенту США, сообщают СМИ.

Американский президент Дональд Трамп ознакомился с вариантами завершения конфликта с Ираном, которые были подготовлены командованием ВС США, информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для Трампа, если он примет такое решение"

– телеканал NBC

В документе, предоставленном военными, содержатся сценарии, которые предусмотрены в случае еще большей эскалации конфликта в регионе, говорится в материале телеканала.

Однако, более крупных подробностей, согласно публикации, пока не известно.

Как отмечает источник, точная дата окончания столкновения с Ираном в Белом доме пока не известна. Все зависит от решения президента Трампа, подчеркнул он, "сроки могут меняться хоть каждый день".

Как США выйдут из войны с Ираном?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что в Вашингтоне все популярнее становится идея выхода из неоконченной войны с Ираном: США свернут собственное участие в атаках на иранские объекты, в то время как боевые действия продолжатся – их будет вести настоявший на антииранской операции Израиль.

"Судя по тому, в какой степени сегодня ведется манипулирование американским общественным мнением, можно судить о масштабах непопулярности иранской войны в США. Опасность затяжной войны с Ираном наносит прямой политический ущерб Дональду Трампу, прежде всего со стороны его самых верных избирателей из движения MAGA. Поэтому Белому дому требуется уже в ближайшее время если не прекратить войну, то завершить свое участие в ней", - прежде всего сказал он.

"Сценарий выхода из войны для США на сегодняшний день, учитывая позиции Ирана и Израиля, просматривается всего один: оставить эти две страны воевать друг с другом. Тут полная аналогия с украинским конфликтом, где Дональд Трамп передал задачи снабжения Украины европейским союзникам: хотите воевать с Россией – воюйте сами, без США, мы готовы продавать вам оружие. То же самое напрашивается и применительно к иранской войне: если Израилю нужно воевать с Ираном, пусть воюет. Возможно, к атакам на Иран присоединятся арабские страны Персидского залива. США, опять же, готовы продавать им оружие", - сообщил Владимир Васильев.

"Однако пока США по каким-то причинам не могут задействовать этот сценарий. Поэтому в СМИ развивается идея, что Дональд Трамп хотел бы закончить войну, но Иран ему не дает это сделать – то самое манипулирование общественным мнением. Отсюда сообщения, что Пентагон представил планы Белому дому о завершении войны, Белый дом всерьез раздумывает, как лучше поступить, но происходят те или иные форс-мажорные обстоятельства. Есть конспирологические теории, что США способны провести операцию под ложным флагом, чтобы представить Иран опасным агрессором; в Тегеране уже говорили, что, возможно, американские спецслужбы готовят теракта в США по образу 11 сентября, чтоб оправдать затягивание войны", - продолжил американист.

"В целом ситуация складывается так, что быстро иранскую войну США не смогут закончить. Администрация Трампа наступила на те же грабли, на которые наступали предыдущие администрации: ни одна американская военная операция по смене режима в том или ином ближневосточном государстве не завершалась быстро. В итоге мы видим некое повторение украинского конфликта на Ближнем Востоке, когда идут постоянные разговоры о мире, но тем не менее военные действия продолжаются. Возможно, США сейчас запустят украинскую методику: Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер будут вести мирные переговоры с Тегераном, а американские войска – бомбить иранские объекты. Постоянно будет подчеркиваться, что США хотят закончить войну, но ему не дают возможности", - отметил Владимир Васильев.

В США все больше военных экспертов указывают на бесполезность бомбардировок Ирана для достижения поставленной Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху цели по организации государственного переворота в Исламской Республике. "Невозможно какое-то продолжительно время массированно бомбить такую большую страну, как Иран, тем более учитывая его рельеф местности – слишком затратно и слишком неэффективно. Нужна наземная операция. Но наземная операция – тот Рубикон, который пока Дональд Трамп не решается перейти", - указал американист.

"У Белого дома нет уверенности, что развертывание американских войск на территории Ирана поможет достичь главную цель. Рассматриваются варианты вброса воздушного десанта в рамках точечной наземной операции, но практика показывает, что такой мгновенной атакой мало что можно достичь. В отличие от Венесуэлы, где хватило похищения президента, в Иране власти выстояли, несмотря на убийство верховного лидера и ряда членов военного и политического руководства. Между тем наземная операция – это риск больших человеческих потерь, к чему американская общественность очень чувствительна. И здесь Трамп находится с политической точки зрения в почти безвыходном положении", - заключил Владимир Васильев.

Кроме того, как передает NBC, сторонников завершения конфликта среди окружения главы Соединенных Штатов очень беспокоит глобальная экономическая нестабильность, в частности, фактическая блокировка Ормузского пролива.