Иран сообщил об атаке на базы США на Ближнем Востоке

ВС Ирана атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке. Удары были совершены БПЛА и ракетами.

Вооруженные силы Ирана совершили удары по военным базам Соединенных Штатов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Об этом рассказали 17 марта в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Там отметили, что атака с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет была совершена на государства, с территории которых совершались удары по Исламской Республике.

"Источники недавних атак "террористической армии США" в последние часы в рамках стратегии операций, направленных на достижение максимального эффекта, подверглись мощным и сокрушительным ударам ракетных и беспилотных подразделений Ирана"

– КСИР