Первая леди Грузии передала икону Святого Георгия храму в США

Тамар Багратиони продолжает свой визит в США. В рамках этой поездки она уже посетила грузинскую церковь имени царицы Тамар и поучаствовала в конференции, организованной первой леди США.

Первая леди Грузии Тамар Багратиони в ходе поездки в Соединенные Штаты пожертвовала икону Святого Георгия. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Багратиони передала ее грузинской церкви имени царицы Тамар в Вашингтоне.

"Моим желанием было передать церкви икону Святого Георгия, который является символом победы. Хочу пожелать всем грузинам, как за рубежом, так и в Грузии, победы и прогресса"Да хранит нас Бог"

– первая леди Грузии

Кроме того, во время посещения храма она пообщалась с прихожанами.

"В Вашингтоне я посетила церковь имени царицы Тамар, где отец Павел провел панихиду по нашему Патриарху. Я встретилась с прихожанами — соскучившимися, любящими свою родину грузинами"

– Тамар Багратиони

Напомним, Тамар Багратиони прибыла в США по приглашению первой леди этой страны Мелании Трамп. Она уже приняла участие в конференции "Строим будущее вместе", в которой приняли участие жены глав государств 45 стран. На следующий день после конференции первые леди – участницы конференции проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом.