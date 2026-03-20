Грузия и США обсудили перспективы сотрудничества и Ближний Восток

Замглавы МИД Грузии и и.о. посла США встретились в Тбилиси и обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке.

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили с исполняющим обязанности посла США в Тбилиси Аланом Парселлом.

На встрече обсуждалось многовекторное сотрудничество между Тбилиси и Вашингтоном. В том числе стороны затронули вопрос перспектив дальнейшего развития двусторонних экономических связей.

Кроме того, Хвтисиашвили и Парселл отменялись мнения по ситуации на Ближнем Востоке, а также в регионе.