Граждане Грузии больше не смогут получить 10-летнюю визу в США

США отказались продолжить выдачу виз на десятилетний срок для граждан Грузии. Максимальный срок, на который будет выдаваться виза, составит три месяца.

Визы в США с длительным сроком действия стали недоступны для граждан Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Речь идет о туристических и деловых визах на десять лет – лица с гражданством Грузии больше не смогут претендовать на их получение.

Единственная возможность, которую Вашингтон оставляет гражданам Грузии, – получить единоразовую визу с максимальным сроком три месяца.

Стоит отметить, что визовый сбор останется прежним и составит $185.

Напомним, это не единственное ужесточение визового режима для граждан Грузии со стороны США. Теперь для получения визы им нужно внести депозит на минимум $5 тыс и максимум $15 тыс, точная сумма будет определяться во время визового интервью.