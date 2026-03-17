Правила въезда в США ужесточают для граждан Грузии

Дополнительное требование вводит Вашингтон для граждан Грузии, желающих посетить США как туристы или с деловыми целями.

Совсем скоро для въезда в Америку гражданам Грузии понадобится определенная сумма денег, которую надо будет внести в качестве депозита, сообщают СМИ.

Нововведение будет действовать со второго апреля. Оно распространится на тех, кто путешествует с деловыми или туристическими целями. Теперь для въезда в США им нужно будет внести депозит. Минимальный его размер – $5 тыс, максимальный $15 тыс.

Если гости уедут из страны вовремя, не совершив никаких нарушений визового режима, то деньги им вернут. Если этого не произойдет, то средства уйдут американскому государству.

Помимо Грузии, нововведение будет действовать еще для 49 стран, в основном из Африки и Азии. Оно реализуется в рамках борьбы с нелегалами.

