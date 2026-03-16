Россия рекордно нарастила импорт одежды из США

РФ и США постепенно восстанавливают торговые контакты в некоторых сферах. Так, Россия в 3,7 раза увеличила импорт одежды из США.

РФ в январе этого года рекордно увеличила импорт одежды из США. Общая стоимость поставок в первом месяце года составила $5,5 млн, что в 3,7 раза превысило показатели годичной давности. В январе 2025 года импорт составил $1,5 млн, информирует статслужба США.

Наиболее значительный объем поставок пришел на футболки, которых импортировали на сумму в $1,6. Вторая по объему статья – экспорт платья из шерсти ($1,2 млн). Также Россия импортировала костюмов из США на сумму более $1 млн.

В феврале официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова восстановить торгово-экономические связи с США.