Россия призвала США возобновить контакты с Ираном

Соединенные Штаты должны прекратить агрессию против Ирана и возобновить диалог. Об этом заявил представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Станислав Ковпак, выступая 17 марта на заседании Совета по правам человека ООН.

Он подчеркнул, что действия США и Израиля привели к резкой эскалации на Ближнем Востоке.

"Безответственный шаг Вашингтона и Западного Иерусалима уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе и рискует обернуться гуманитарной и экономической катастрофой… Призываем США и Израиль немедленно прекратить свои агрессивные действия"

– Станислав Ковпак

Он добавил, что Россия настаивает на незамедлительном возобновлении политико-дипломатического урегулирования ситуации на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.