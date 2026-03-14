Турция готова стать посредником на переговорах между США и Ираном

Анкара предложила стать посредником в урегулировании военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Турецкие власти готовы предоставить нейтральную площадку для диалога, однако пока не видят встречной готовности от главных участников противостояния.

Турецкое правительство выдвинуло предложение создать безопасную и нейтральную зону для проведения дипломатических переговоров. Однако, как сообщают источники, в руководстве страны организаторы мирного процесса пока не видят конструктивного подхода со стороны ключевых участников конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт и отметил желание Тегерана заключить сделку с американцами. Однако посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми опроверг эту информацию и подчеркнул отсутствие просьб о перемирии со стороны исламской республики.

"Насколько мне известно, и вопреки ложным заявлениям президента Трампа, мы не добивались прекращения огня и не запрашивали переговоров. В настоящий момент нашим главным приоритетом является защита нашей страны и нашего народа от агрессоров "

– Асадолла Эшраг Джахроми

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Американские и израильские вооруженные силы атаковали ряд иранских объектов включая Тегеран. В ответ армия Ирана регулярно наносит удары по территории Израиля и базам США в регионе. Сначала Вашингтон и Израиль объясняли операцию защитой от ядерной программы Ирана, но теперь они прямо говорят о желании сменить власть в стране.