Российский дзюдоист стал серебряным призером Большого шлема

Российский дзюдоист Карен Галстян показал прекрасное выступление на турнире Большого шлема в Душанбе, став серебряным призером в весовой категории до 73 кг, Бронзу в этой категории тоже выиграл россиянин.

Российский дзюдоист Карен Галстян стал серебряным призером турнира Большого шлема в весовой категории до 73 кг, проходящего в Душанбе – в финале он уступил лишь таджикскому борцу Мухиддину Асадуллоеву.

Бронзу турнира в той же весовой категории тоже выиграл российский дзюдоист Данил Лаврентьев, передает ТАСС.

Также россияне отметились на турнире золотыми наградами - в весовой категории до 60 кг медаль высшей пробы досталась Аюбу Блиеву, а Ольга Мухина принесла своей команде золото за первое место в весовой категория до 57 кг.

Еще два российских спортсмена - Герман Кобец и Яго Абуладзе - стали бронзовыми призерами в весовой категории до 66 кг.

Турнир в Душанбе завершится завтра, в воскресенье, 3 мая: на нем российские спортсмены выступают под флагом страны.

Напомним, ранее мы писали: во второй декаде апреля Тбилиси второй раз в истории принял чемпионат Европы по дзюдо, и грузинская сборная показала лучший командный результат: 4 золотых медали. Российская сборная заработала два чемпионских звания: Тимур Арбузов был лучшим дзюдоистом в категории до 81 кг, Мурад Чопанов – в категории до 66 кг. "Серебро" досталось Сабине Гилязовой (категория до 48 кг).