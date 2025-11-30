Чемпионат мира по дзюдо пройдет впервые в Тбилиси

Через три года грузинская столица впервые примет чемпионат мира по дзюдо.

Впервые чемпионат мира по дзюдо в 2029 году примет столица Грузии, сообщил президент Всемирной федерации дзюдо Мариус Визер.

Также в апреле состоится чемпионат Европы по дзюдо, континентальный чемпионат по этому виду спорта впервые прошел в Тбилиси в 2009 году.

Как уточнил Визер, в скором времени будет подписано соглашение с грузинской стороной о продлении Тбилисского турнира Большого шлема до 2030 года.

Напомним, Чемпионат мира по дзюдо текущего года состоится в Азербайджане, а в следующем – в Казахстане. Место проведения чемпионата 2028 пока что не определена по причине проведения летней Олимпиады.