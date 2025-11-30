Вестник Кавказа

Чемпионат мира по дзюдо пройдет впервые в Тбилиси

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Через три года грузинская столица впервые примет чемпионат мира по дзюдо. Континентальный чемпионат по этому виду спорта впервые прошел в Тбилиси в 2009 году.

Впервые чемпионат мира по дзюдо в 2029 году примет столица Грузии, сообщил президент Всемирной федерации дзюдо Мариус Визер.

Также в апреле состоится чемпионат Европы по дзюдо, континентальный чемпионат по этому виду спорта впервые прошел в Тбилиси в 2009 году.

Как уточнил Визер, в скором времени будет подписано соглашение с грузинской стороной о продлении Тбилисского турнира Большого шлема до 2030 года.

Напомним, Чемпионат мира по дзюдо текущего года состоится в Азербайджане, а в следующем – в Казахстане. Место проведения чемпионата 2028 пока что не определена по причине проведения летней Олимпиады.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.