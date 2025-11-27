Российский дзюдоист Тасуев выиграл серебро Большого шлема

Абдул‑Керим Тасуев стал серебряным призером турнира Большого шлема в Абу-Даби. Эти соревнования первые для россиян за три года под национальным флагом и гимном.

Российский дзюдоист Абдул‑Керим Тасуев выиграл серебряную медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби.

В ходе турнира Тасуев сломил сопротивление четырех оппонентов, встретившись в финале с опытным 27-летним канадцем Франсуа Готье‑Драпо, которому российский дзюдоист уступил.

Абдул‑Керим Тасуев родился в Чечне, в активе спортсмена две медали чемпионата России, а также золото европейского чемпионата.

Отметим, что эта медаль стала для российской сборной третьей на турнире. Ранее награду высшей пробы принес Аюб Блиев, а серебро добыл Мурад Чопанов.

Турнир в Абу-Даби примечателен тем фактом, что это первое для сборной России по дзюдо соревнование под флагом и гимном. Ранее россияне выступали под нейтральным флагом.