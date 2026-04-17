Сборная Грузии доминировала на домашнем чемпионате Европы по дзюдо

В эти дни Тбилиси второй раз в истории принял чемпионат Европы по дзюдо, и грузинская сборная показала лучший командный результат: 4 золотых медали.

Грузинская сборная дзюдоистов оказалась лучшей на прошедшем в Тбилиси европейском первенстве и поставила национальный рекорд – сразу четыре дзюдоиста Грузии стали чемпионами Европы.

Рекордный результат сегодня обеспечил глава сборной, дважды чемпион мира и трижды чемпион Европы Гурам Тушишвили. в сверхтяжелой категории (100+ кг) одолевший чешского спортсмена Лукаша Крпалека.

До него чемпионами Европы в Тбилиси стали Этер Липартелиани (категория до 57 кг), Лука Майсурадзе (категория до 90 кг) и Лаша Шавдатуашвили (категория до 73 кг).

В совокупности с "серебром" у Тато Григалашвили (категория до 81 кг) и Георгия Сарданашвили (категория до 60 кг) и "бронзой" Ильи Сумаланидзе (категория до 100 кг) эти медали вывели Грузию на первое место в неофициальном командном зачете чемпионата Европы по дзюдо.

Российская сборная заработала два чемпионских звания: Тимур Арбузов был лучшим дзюдоистом в категории до 81 кг, Мурад Чопанов – в категории до 66 кг. "Серебро" досталось Сабине Гилязовой (категория до 48 кг). "Бронзу" получили Арман Адамян (категория до 100 кг), Валерий Ендовицкий (категория 100+ кг), Марина Воробьева (категория до 48 кг) и Мадина Таймазова (категория до 70 кг).

В свою очередь, сборная Азербайджана завоевала четыре медали: Хидаят Гейдаров (категория до 73 кг) взял "серебро", Туран Байрамов (категория до 66 кг), Зелим Цкаев (категория до 81 кг) и Ахмед Юсифов (категория до 60 кг) – "бронзу".