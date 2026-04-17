Российские грации взяли четыре медали на Кубке мира в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два серебра и две бронзы увозят в Россию спортсменки, соревновавшиеся в мастерстве художественной гимнастики в Баку в нейтральном статусе.

Сегодня в Баку, на Национальной гимнастической арене, завершается очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. В этом году российские спортсменки участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, согласно правилам Международной федерации гимнастики.

По итогам состязаний грации из России выиграли четыре медали. Две из них получила в индивидуальных выступлениях София Ильтерякова – серебряную медаль за упражнения с булавами и бронзовую за упражнения с обручем.

Еще две медали взяли Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Алиена Селиверстова в групповых выступлениях – серебряную медаль за упражнения с обручами и булавами и бронзовую за многоборье.

Участвовавшая в Кубке мира в Баку россиянка Арина Ковшова осталась без наград.

