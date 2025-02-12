Российские гимнастки стали третьими в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Российские грации сегодня стали третьими в групповых упражнениях в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Азербайджана Баку.

Первое место в соревнованиях сборная Израиля, ее общий результат - 54,300 балла, на второй ступеньке пьедестала расположилась сборная Испании, набравшая 54,050 балла. Выступление россиянок судьи оценили в 52,900 балла, передает ТАСС.

В личном многоборье лучшими оказались россиянки София Ильтерякова (111,400) и Арина Ковшова (105,700) они заняли 5-е и 15-е места. А золото соревнований завоевала украинка Таисия Онофрийчук (115,650).

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Баку завершится завтра, 19 апреля.