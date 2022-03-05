Вестник Кавказа

Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ирина Винер оставила пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. На этом посту она проработала более 20 лет.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер подала в отставку. Она рассказала, что продолжит делиться опытом, накопленным за десятилетия тренерской деятельности.

"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике"

– Ирина Винер

Она уточнила, что планирует передать тренерам новых поколений накопленный опыт.

Винер стала главным тренером РФ по художественной гимнастике в 2001 году, она воспитала десятки победителей и призеров Олимпийских игр, ее подопечными были гимнастки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Дина Аверина и другие.

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